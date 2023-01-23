『MICHAEL KORS マイケルコース KENLY NS トート 2way【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 02分に出品され03月30日 23時 02分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケルコースの2wayトートバッグです。1年くらい前に購入して一度も使わずにしまってありました。



自宅保管なのでご理解いただける方お願いします。



サイズ A4入ります。

高さ約35cm 幅約35cm マチ約13cm

ショルダーあり

定価¥77,000-

送料込みです



KORS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MICHAEL

KORS

マイケルコース KENLY

NS

トート 2way