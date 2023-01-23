『mittan 大麻シャツ2 黒 サイズ4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 03分に出品され03月19日 14時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MITTAN 大麻シャツ2

サイズ 4

(肩幅46㎝、袖丈65㎝、身幅56cm、着丈76㎝)

色 黒

定価 30,800円（税込）



着用回数は5回未満です。比較的綺麗な状態ですが、あくまでも中古であることご了承下さい。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アーツアンドサイエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ mittan

大麻シャツ2

黒 サイズ4