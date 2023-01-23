『⭐︎本日限り⭐︎ BenQ MOBIUZ EX2710Qゲーミングモニター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 26分に出品され03月07日 14時 26分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 解像度（規格）...WQHD（2560x1440）



応答速度(GtoG)...1ms～2ms未満



リフレッシュレート(垂直走査周波数)...144Hz～240Hz未満



モニターサイズ...27インチ



2023年5月に新品を購入したものを出品します。外箱がございませんので別途完璧に梱包して発送致します。



画面のドット抜け、目立ったキズもございません。付属品は電源ケーブルのみです。



出品直前に動作確認済みです。



すり替え防止の為、ノークレームノーリターンとなります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベンキュー