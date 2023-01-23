『LABUBU Berber Fleece Backpack (ブラウン)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 09時 21分に出品され05月15日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このLABUBUのBerber Fleece Backpackは、可愛らしいモンスターキャラクターのデザインが特徴です。ウサギの耳が付いており、遊び心満載のアイテムです。



【高品質な素材】

フリース素材を使用しており、柔らかくて軽量です。日常使いに最適で、快適に持ち運べます。



【実用的なサイズ】

このバックパックは、日常の必需品を収納するのに十分なスペースを提供します。カジュアルなスタイルにぴったりです。



- ブランド: LABUBU

- モデル名: Berber Fleece Backpack

- 色: ブラウン

- デザイン: モンスターキャラクター

- 特徴: ウサギの耳付き

- 素材: フリース



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LABUBU

Berber

Fleece

Backpack

(ブラウン)