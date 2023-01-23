『ABLE CARRY Daybreaker2 25L バックパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 07分に出品され03月22日 22時 07分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 able carry

Daybreaker 2



素材: コーデュラリップストップナイロン

容量: 25L

重量: 660g

寸法: 高さ50 x 幅26 x 奥行き19 cm



購入時期:2024年9月



屋内の移動で一度物を入れましたが、以降保管してました。



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ABLE

CARRY

Daybreaker2

25L

バックパック