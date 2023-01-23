『新品Neighborhood dog waking tote bag【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 03時 38分に出品され04月13日 03時 38分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Neighborhood dog waking tote bag (bottle付属)

ペット散歩バッグ



表面がなめらかなナイロンツイルと制菌性・抗菌防臭性に優れたナイロンオックス素材をボンディングしたドッグ用のお散歩トートバッグ。フロントポケット、デオドラント加工を施した内側にウォーターボトルポケット、開口部脇にDカンを配備。ロゴをプリントしたスクイーズタイプのウォーターボトルを付属。



ブランド: neighboorhood

サイズ: フリー

カラー: 黒 ブラック black

状態: 新品未使用



店舗では即完売でした。

また入荷数も少なく非常にレアなアイテムです。



neighborhoodの首輪、リードも出品しております。

まとめ買い割引も対応可能ですので、

ご気軽にコメントください。





カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品Neighborhood

dog

waking

tote

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