『SANGACIO スニーカー グレー パッケージ 27cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 21分に出品され03月27日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用

サイズ 27cm



購入後、暗所にて大切に保管しておりました。

試し履きもしていません。

新品ですが一度人手に渡っておりますので少しでも気になる方、神経質な方は購入をお控えください。



月面をイメージさせる限定コレクション

にゅ～ず『MOON GRAY』



万能カラー「GRAY」をベースに

月面を照らすコントラストを

高級ヌバック革で表現した限定アイテム





≪商品詳細≫

商品：にゅ～ずMOM

カラー：MOON GRAY

素材：ヌバック・スエード(牛革)







【ブランドの特徴】

SANGACIOは、スタイリッシュで機能的なデザインを追求するブランドです。特に「Walk like dancing.」というスローガンが示すように、快適さと動きやすさを重視しています。



【パッケージデザイン】

グレーのパッケージに青の内装が特徴的で、視覚的に印象的です。ブランド名がしっかりと目立ち、開封する楽しさを増しています。



【製品の魅力】

この製品は、ファッション性だけでなく、履き心地や機能性も兼ね備えています。日常使いから特別な場面まで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: SANGACIO

- パッケージの色: グレー

- スローガン: Walk like dancing.

- ロゴ: via SANGACIO



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SANGACIO

スニーカー

グレー

パッケージ 27cm