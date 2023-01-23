『Keboz トレーナー XL 1986年製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 57分に出品され03月30日 14時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Kebozは、1986年に設立されたブランドで、ユニークなデザインと高品質な素材で知られています。特にカジュアルなスタイルを好む方に人気があります。



【デザイン】

このトレーナーは、黒を基調としたシンプルなデザインで、前面には目を引く「KEBOZ」のロゴが施されています。カジュアルなコーディネートに最適です。



【サイズとフィット感】

サイズはXLで、ゆったりとしたフィット感が特徴です。快適な着心地を提供し、様々な体型の方に適しています。



- ブランド: Keboz

- 色: 黒

- サイズ: XL

- 製造年: 1986



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Keboz

トレーナー

XL

1986年製