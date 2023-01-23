『【希少AD1989】COMMEdesGARÇONSオム黒ウールロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 13時 27分に出品され03月14日 13時 27分に終了予定です。即決価格は38,850円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARÇONS HOMME

コムデギャルソンオム



バルマカーンコート（ステンカラー）

ラグランスリーブ



AD1989

ギャルソン初期

80年代ヴィンテージ

川久保オム



- 品番：HC -05008M

- 色: ブラック（裏地グレー）

- 素材: ウール90%ナイロン10%

- スタイル: バルマカーンコート

- サイズ表記: M



裄丈＝約88cm

肩幅＝（ラグランのため計測困難ですが、ハンガーに吊るして首の中央から肩まで約24cm）

袖丈＝（ラグランのため計測困難ですが、ハンガーに吊るして肩から袖まで約64cm）

身幅＝約68cm

着丈＝約116cm

※素人採寸ですので、わずかな誤差ご容赦ください。表記はＭですが、現行の日本サイズではメンズＬ〜ＸＬのゆったりです。ラグランスリーブですので、肩幅の広い人も、狭い人もいい感じでフィットする設計だと思います。



30数年前に新品購入した川久保玲氏デザインの上品なロングコートです。重厚で上質なウールでとても温かいです。今年の冬は例年より寒くなるそうなので、持ってこいです。



ラグランのシルエット、ウールの質感、一切の無駄のないデザイン、群を抜いた美しさ、たたずまいだと思います。屋内照明の具合いでグレーやネイビーのように見える写真がありますが、あくまでも濃いめの黒です。ギャルソン 愛好家のための黒です。１、２枚目の写真が実物の色です。



ドライクリーニング後、１０年ほどクローゼットで大事に保管してきました。目立つ汚れや傷はなく、もちろん修理跡もありません。奇跡的に程度良好なヴィンテージだと思います。



ただ、あくまでも古着です。初期のギャルソン をお探しの方、アーカイブの価値にご理解がある方、どうぞよろしくお願いします。送料込みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少AD1989】COMMEdesGARÇONSオム黒ウールロングコート