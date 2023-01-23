『J.PRESS ダッフルコート ロング マスタード ヘリンボーン 菅田将暉 3L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 12時 44分に出品され03月23日 12時 44分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

J.PRESS/ジェイプレス

ダッフルコート

ロング丈 メンズ

マスタード イエロー

大きいサイズ 3L

ヘリンボーン レザーパッチ 水牛トグル

オンワード樫山

日本製 MADE IN JAPAN

菅田将暉







☆J.PRESSのロング丈ダッフルコートです♫

マスタードイエローの綺麗な色味、レザーパッチと

水牛トグルを使用し、とても良い雰囲気の

ダッフルコートです☆

今回出品にあたりプロによるクリーニング済み

です。到着後、直ぐにご着用頂けます。







○INVERTERE インバーティアやGloverall

グローバーオール、バーバリー、ラルフローレン

などのダッフルコートをお探しの方や

菅田将暉さんのスタイルが好きな方にも♫







コート仕様





カラー マスタード/マスタードイエロー





素材 表地 毛 90%

ナイロン 10%







サイズ 3L





身丈 約 100cm

身幅 約 73cm

肩幅 約 61cm

袖丈 約 61cm





平置き採寸です。誤差はご了承下さい。





○右袖と1番上のレザーパッチ部に小さい汚れが

ありますが、目立つ物ではありません(画像14.15)

その他は目立った傷や汚れの無い美品です。

これからまだまだご着用頂けます☆







自宅保管になりますので神経質な方や、中古品に

御理解の無い方はご遠慮下さい。







ご不明な点はお気軽にコメント下さい♫ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ジェイプレス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ J.PRESS

ダッフルコート

ロング

マスタード

ヘリンボーン

菅田将暉

3L