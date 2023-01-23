『ロイヤルカナン ニュータードケア 猫用 3.5kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 04時 53分に出品され04月07日 04時 53分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロイヤルカナン ニュータードケア 猫用 3.5kg



新品未使用品です。

パウチも出品してあります。

値下げ不可です。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用