『NEEDLS ニードルズ ハート柄 ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 00時 32分に出品され05月05日 00時 32分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニードルズの今年のトラックジャケットになります。175cm細めの自分でタイトに着れるサイズ感になっております。

ニードルズでは、あまり見かけない柄で秋冬に備えて購入致しましたが、筋トレしてサイズが合わなくなった為出品致します。試着で1〜3回着ましたのでほぼ未使用です。





【ユニークなデザイン】

このジャケットは、ハート柄のユニークなデザインが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【高品質な素材】

高品質な素材を使用しており、快適な着心地を提供します。日常使いにも適しています。



- ブランド: NEEDLES

- デザイン: ハート柄

- 色: ベージュ・ブラウン

- 刺繍: 蝶の刺繍



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEEDLS

ニードルズ

ハート柄

ジャケット