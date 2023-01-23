『ニューバランス550 VTG【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 18時 23分に出品され04月14日 18時 23分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です。

サイズは27cmで箱なども購入した時のままです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス550

VTG