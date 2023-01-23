『シュガーケーン SUGAR CANE ダウン ベスト 希少 美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 13分に出品され03月27日 23時 13分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 20年以上前に購入し、数回着用後、自宅保管していたものです。



2、3万ぐらいだったと思います。



目立った傷や汚れはありませんが自宅保管のためあらかじめご了承下さい。



内ポケットチャック付き、表はボタン付きポケット。



エッジの効いた形状の襟やポケットフラップが特徴のパディングベスト。



表地に高密度で折り上げた摩擦に強いポリエステル×コットン生地、裏地に滑りの良いポリエステルを使用。



オリジナルのスナップボタンや軽量な中綿を使用。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュガーケーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シュガーケーン SUGAR

CANE



ダウン ベスト 希少 美品