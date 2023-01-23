『エンダースキーマ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 05時 15分に出品され04月19日 05時 15分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エンダースキーマのミニバッグです。紐は取り外し可能な2wayとなっております。



数ヶ月間使用した後、使わずに保管しておりました。素人保管のため目立たない小さな傷があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

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バッグ タグ エンダースキーマ ショルダーバッグ