『Breath TOPKAPI 2WAY レザー ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 14分に出品され03月14日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインの黒いレザーバッグ。どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【機能性】

長さ調整可能なショルダーストラップが付いており、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使用可能。使い方に応じてスタイルを変えられます。



【品質】

高品質なレザー素材を使用しており、耐久性があり、長く愛用できるアイテムです。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- ロゴ: ブランドロゴ付き

- ストラップ: 長さ調整可能なショルダーストラップ

- 底面: 平らな底面



サイズ：縦: 14 横:27 マチ:13 ハンドル:6 ショルダー紐:66～124



大人気のSCOTCH GRAINシリーズの進化形。デザインを削ぎ落とし、シンプルを極めたバッグは、どんなスタイリングにもマッチするニュートラルな魅力を放ちます。 チャーミングなミニサイズのショルダーは、持つだけでさりげない抜け感を演出。レジャーやトラベルなどアクティブなお出かけシーンや、大きいバッグの時の2個持ち用などでも活躍するはず。マチをたっぷりととることで見た目以上の容量を誇り、天面はファスナーで閉められるので中の物が見えず安心です。

ご覧いただきありがとうございます。

カラー···ブラック

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トプカピブレス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Breath

TOPKAPI

2WAY





レザー

ショルダーバッグ