『ファミリア 神戸本店限定 まちつきデニムバック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 05時 27分に出品され03月16日 05時 27分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 神戸本店購入しました。

思ったより大きくて使用せずクローゼットにしまってました。



少しシワになってます。お店と同じクオリティを求める方はご遠慮ください。軽くおり発送予定です。





折りたたまず配送希望の場合は配送料がかかるのでお値段の変更をさせて頂きます。コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア 神戸本店限定 まちつきデニムバック