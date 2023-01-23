『新品 第二世代 エアーポッズ プロ第２世代 AirPods Pro 右耳のみ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 20分に出品され03月27日 21時 20分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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間違いなく正規品です、ご安心ください

Apple国内正規品airpods pro第２世代

右耳イヤホンのみの販売です。



AirPods Pro第2世代Lightning付きタイプMQD83J/Aとは互換性がないため、ご注意下さいませ



モデル: MTJV3J/A (USB-C)付きタイプ



メーカー:Apple (アップル)



状態:新品 Apple純正品 Airpods pro第2世代



左耳や充電ケース、箱、説明書は付属しません

設定方法

①ケースにイヤフォンを入れます。



②裏ボタンを長押しし、リセットします。



③画面に新規のairpodsとして表示されるので接続。



よろしくお願い致します。



検索用。

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Bluetooth21 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル