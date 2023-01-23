『専用！【ザ ノースフェイス】ダウン ベスト d668【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 23分に出品され03月14日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：THE NORTH FACE（ザ ノース フェイス）



サイズ：S（実寸から日本メンズサイズでS〜M相当。当方身長173体重66でほぼジャストで、ちょうどいい感じで着れます。）



実寸：肩幅42cm 着丈64cm 身幅52cm



カラー：ブラック



状態：古着故、通常の古着程度の使用感はあります。普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

なお、長期保存によるシワ（折れ目）がある場合があります。



ザ ノース フェイス ダウン ベスト になります。

薄めのダウンベストになります。

フロント、バックのロゴ刺繍で何にでも合わせやすく幅広いコーディネートが可能です。

女性の方はユルダボで可愛く着れる商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用！【ザ

ノースフェイス】ダウン

ベスト

d668