『コーチ/COACH ウエストバッグ F89079 ボディーバッグメンズバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 06時 53分に出品され04月23日 06時 53分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチ COACHのウエストバッグ（ボディーバッグ ）です。

便利な斜め掛けのレザーボディーバッグとしてお使い頂けます。

上質レザーで仕立てられ、使いやすいサイズ感で、収納力も十分あるので長くお使い頂ける逸品です。



★商品詳細★



～品番～F89079



～カラー～ ブルー



～素材 ～レザー



～サイズ～約30cm×18.5cm×7cm



～仕様～ ファスナー開閉正面：ファスナーポケット×1内部：オープンポケット×1●コーチの長財布が入ります



～付属品～ コーチ保存袋、ケアカード、紙袋など



★ご注意★



弊店の商品はアメリカファクトリー店で購入したアウトレット正規品です。新品未使用ですが、アウトレット品の性質上未使用でも細かいキズ・シワ・シミ・臭いなどがある場合もございます。 気になる方はご遠慮ください。



発送前にきちんと検品しますので、ご安心ください。



スムーズに取引できますように心がけております、どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ/COACH

ウエストバッグ

F89079

ボディーバッグメンズバッグ