『茶葉様専用 エルベシャプリエ トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 32分に出品され04月04日 22時 32分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年12月にGINZA SIXで購入

現在はGINZA SIXの店舗はございません。



外見目立った傷、汚れはございません。

中は多少の汚れがございます。



サイズはLになります。

購入証明書はございます。



宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 茶葉様専用 エルベシャプリエ トートバッグ