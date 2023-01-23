『L.L.Bean メインワーデンズパーカー GORE-TEX製ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 02時 23分に出品され03月23日 02時 23分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルエルビーンのMAINE WARDENS PARKAというフード付きのダウンジャケットです。

USAメイド、グースダウン100%、GORE-TEX製と男の夢が詰まったようなダウンで、当時のエルエルビーンの最高峰ダウンとして位置付けられていました。



サイズはMですが作りが大きめのため、着込んでちょうどいいゴールデンサイズかと思われます。

（170cm普通体型着用画像載せています）

カラーはネイビー、グレーを混ぜたようなレトロアウトドアなカラーリングです。



状態はフード含め傷や穴などなく、ダウン抜けもない完璧なコンディションです。



フードは取り外し可能なので、いろいろなスタイリングを楽しめるかと思います。



大き目な商品のため圧縮して送る可能性ありです。



着丈 80cm

身幅 65cm（ドローコード有り、絞れます）

肩幅 ラグランのため計測不可

袖丈（脇下から）52cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L.L.Bean

メインワーデンズパーカー GORE-TEX製ダウンジャケット