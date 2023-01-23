『【美品】HERMESエルメストロカホリゾンタルPMキャンバストートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 24分に出品され03月10日 00時 24分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】HERMESエルメストロカホリゾンタルPMキャンバストートバッグハンドバッグショルダーバッグ



ブランド:エルメス HERMES



商品名:HERMES エルメストロカホリゾンタルPM



メンズ レディース



サイズ

縦：約20cm

横：約30cm

幅：約8cmサイズ



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



付属品なし



●状態：外観は色あせも汚れもほとんどなくとても綺麗です。

レザー部分もキズもなく綺麗な状態です。

目立たない角スレがあります。

角スレが気になる方は購入ご遠慮下さい。

最後の写真で確認お願いします。



他にも傷汚れ等見おとしあるかも知れませんので写真で確認お願いします。



超高級ブランドの風格があります。



大手オークション会社から鑑定済みにて購入。

コピー商品ではありません。



印象が違った、思った通りの物ではなかった等でのキャンセルはご遠慮下い。

改めて写真、商品紹介をご確認お願い致します。



一度は人の手に渡った商品ですので神経質な方は入札をお控え下さい。



不明な点は購入前に質問をお願い致します。



◎私は古物商許可証取得しています。

- 東京都公安委員会

- 第307792416102号



カラー...ブラック



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】HERMESエルメストロカホリゾンタルPMキャンバストートバッグ