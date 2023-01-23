『Razer Barracuda X ヘッドセット ワイヤレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 18時 54分に出品され04月26日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Razer Barracuda X です。



2023年8月頃に購入し、3〜4時間使用後保管してあったものです。



また、マイクは未使用です。



その他···ゲーミング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レイザー