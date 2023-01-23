『ルンバ i5＋ i555860 ロボット掃除機【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 24分に出品され03月12日 20時 24分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アイロボット
ダイソン Digital Slim SV18 本体のみ
¥ 8658
KARCHER SC UP RIGHT スチームモップ 本体
¥ 10400
iRobot Roomba ルンバ i3+ ロボット掃除機 ジャンク品
¥ 9199
エレクトロラックス コードレス掃除機 21.6V Well Q7インディゴブルー
¥ 10855
三菱 掃除機 TC-FM2A-A 2021年製 紙パック式クリーナー
¥ 7800
dyson SV11 ダイソンV7コードレスクリーナー4
¥ 9360
Anker Eufy RoboVac G30 ブラック
¥ 7800
iRobot Roomba Combo ルンバコンボ j7+
¥ 28764
【Shark】 WV516JBK EVOPOWER DX
¥ 11800
TOSHIBA スティッククリーナー VC-JCL10000 赤
¥ 11050
アウトレット品 ダイソン Micro コードレス 掃除機 最軽量 SV33
¥ 12200
【213】【59分】ダイソン コードレス 掃除機 SV12 分解清掃済 稼働品
¥ 7332
Neabot NOMO Q11 ロボット掃除機
¥ 8970
ZB3502 エレクトロラックス スティッククリーナー
¥ 10124
【オムライス様専用】deebot n8+ ジャンク品
¥ 7020
ルンバiRobotルンバi7(21年式)
¥ 11339
ダイソン掃除機 V12 Detect Slim Complete
¥ 17082
［値下げ］dyson HH11 MH v7 trigger ハンディー掃除機
¥ 7371
落札価格23400円
872 入札履歴
終了
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