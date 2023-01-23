『ルンバ i5＋ i555860 ロボット掃除機【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 24分に出品され03月12日 20時 24分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【製品概要】

Roomba i5+は、最新のロボット掃除機で、効率的な掃除を実現します。自動充電機能を搭載し、掃除が終わると自動的に充電ステーションに戻ります。



【機能と特徴】

このモデルは、強力な吸引力を持ち、ペットの毛や微細なゴミをしっかりとキャッチします。また、スマートマッピング機能により、部屋のレイアウトを学習し、最適な掃除ルートを選択します。



【使用シーン】

忙しい生活の中で、手軽に掃除をしたい方に最適です。自動で掃除を行うため、時間を有効に使えます。



- ブランド: Roomba

- モデル: i5+

- 型番: I555860

- 商品タイプ: ロボット掃除機

- バーコード: 85155036162



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アイロボット