『令和６年栃木県佐野市産 あさひの夢 玄米 ３０キロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 30分に出品され03月06日 13時 30分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あさひの夢の味の最大の特徴と言えば、お米が本来持っている甘味でしょう。これに加えて粘り気がそこまで強くないため、口当たりもよく、さっぱりとしたしつこさを感じさせない味が特徴となります。

あっさりとした味わいとなっているので主張が強くなく、おかずを主役に、お米はわき役にとなります。冷めても美味しく食べれるお米であると言えるでしょう。そのためお弁当などにも向いています。玄米出品なのでほんの少し草の実があると思います。食べて害はありません。

あとできれば、宮原駅と上尾駅の中仙道沿いにドラッグストアセキ薬局吉野町店が、あります。吉野町の交差点に近いところです。そちらまで来ていただける方募集しております。近くでしたら、車ありますので、配達もします！お米についてわからなければ質問してください！よろしくお願いいたします！



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