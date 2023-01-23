『令和６年栃木県佐野市産 あさひの夢 玄米 ３０キロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 30分に出品され03月06日 13時 30分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
令和5年産 精米 山形県産ひとめぼれ 24kg(24kg×1袋)
¥ 8579
令和6年産新米のもち米＊農家力作新潟とちおこがねもち玄米風袋込25kg特別栽培米
¥ 10400
富山県産コシヒカリ３０キロ
¥ 12566
④新米令和6年 数量限定 環境保全米 宮城県産ひとめぼれ玄米30k 冷暗保存品
¥ 10075
【送料込】豊作感謝祭！香川県産一等級ヒノヒカリ【新米】玄米30kg限定価格
¥ 10140
【白米】令和5年長野県産コシヒカ30キロ（10キロ×3袋） 精米したてをお届!け
¥ 10608
TT様専用 新米30Kg 大分県産 ひのひかり 山香米
¥ 9542
あきさかり
¥ 10920
MIKAN様 予約分 魚沼
¥ 10140
兵庫県産新米コシヒカリ玄米 30kg
¥ 7800
★トルテ様★専用【特別栽培米 朝日／減農薬米 きぬむすめ】30kg
¥ 12285
送料込み 精米済み 白米 20kg 6年度産 佐賀県産米 さがびより
¥ 9282
令和6年度新潟県産コシヒカリ30kg
¥ 10270
本日15時まで 近江米 キヌヒカリ 新米 30キロ 玄米
¥ 9653
【新米！】高知県産にこまる 30kg
¥ 9685
だて正夢 新米 15kg
¥ 8034
ヒノヒカリ 1等米 20kg精米
¥ 9204
高知産 新米コシヒカリ20キロ お米令和６年産 精米9月上旬済み
¥ 9594
落札価格10530円
711 入札履歴
終了
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