『【中古】バドミントンシャトル（GOSEN GFN120＝120球）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 21時 28分に出品され03月19日 21時 28分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※他にも中古シャトル出品中！！2箱以上からおまとめ割いたします(^^)



バドミントンの中古シャトル120球です。

すべてGOSEN GFN120です。かなり状態のよいシャトル多数となっております(^^)このお値段でも納得していただけるかと思います。



GFN120＝定価：5940円（税込み、1筒）

※YONEXのニューオフィシャルに匹敵する高級球です！！使用しているものの感想として、YONEXのニューオフィシャルと遜色ないとても良いシャトルです♪





（画像2.6枚目）極上球

試合可能な状態のきれいなもの＝7球



（画像3.7枚目）上球

試合で十分使える状態のもの＝22球



（画像4.8枚目）上・中球

試合＆基礎打ちに使える状態のもの＝48球



（画像5.9枚目）中・下球

羽の破損がみられノックで使える状態のもの＝43球





筒1本に12球いれ、画像の箱、筒あり（上蓋あり）にての発送です。



あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方の購入をお願い致しますm(_ _)m





シャトル 中古

シャトル ノック

バドミントン シャトル 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>シャトル 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ゴーセン