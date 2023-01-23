『3L相当 Dior ディオール ロングコート チェスターコート カシミヤ メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 04時 47分に出品され05月16日 04時 47分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️状態説明⭐️



ディオール L カシミヤ ウール コート メンズ

クリスチャンディオール Christian Dior MOSIEUR CD チェスターコート ロングコート ロング丈 ダブル 絹混 シルク混 裏地総柄 アウター 黒 ブラック レディース

ヴィンテージ ビンテージ 大きい 大きいサイズ 大サイズ 特大



●サイズ

L

肩幅：約44cm

身幅：約49cm

着丈：約125cm

袖丈：約60cm



●状態

内側にネーム刺繍ありますが、安価で取ってもらえるものです。

使用感少ないです。着丈も長くお洒落な品物です。



●素材

表 毛100％(毛の中にカシミヤ)

裏 ポリエステル47％ キュプラ43％

シルク 絹10％



カラー···ブラック





購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品



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色味は基本的に1枚目の写真の色に近いです！



当店では、人気ブランドを含む幅広いアパレルアイテムを提供しています。新品から中古、未使用まで多彩な状態で取り扱い、レディースとメンズ向けにシャツ、パンツ、ジャケット、ワンピース、スカートなどの多様なデザインをご用意しています。お求めやすい価格で、シーズンごとのトレンドと定番アイテムをお楽しみください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

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