『LOUIS VUITTON ミュゼットタンゴ モノグラム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 11分に出品され03月31日 12時 11分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



LOUIS VUITTON ルイヴィトン

ミュゼットタンゴ モノグラム



●サイズ

横‥19.5cm

縦‥26cm

マチ‥5cm

ショルダー 約59-71cm(5段階調節)



●付属品 保管袋



マグネット開閉

内側に1箇所ポケットあり



10年以上前に横浜高島屋ルイヴィトンで購入

しました。

数回使用した後、保管しておりました。



目立つ角スレ、汚れなどもなく、

比較的綺麗な状態です。



シリアルナンバーは画像10枚目をご覧ください。



高額になりますので返品は受け付けて

おりません。



気になることがございましたら、

なんでもおっしゃってください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON



ミュゼットタンゴ

モノグラム