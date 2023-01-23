『【CLEL】ヘビーウェイト ロゴ刺繍フルジップパーカー ブラウン系【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 51分に出品され03月29日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CLEL Heavy Weight Logo Embroidered Full-Zip Hoodie/ヘビーウェイト ロゴ刺繍フルジップパーカー



Mサイズ

ブラウン系(ヴィンテージブラウン)



一度試着したのみです。

タグはそのままついています。





カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: クレイル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【CLEL】ヘビーウェイト

ロゴ刺繍フルジップパーカー ブラウン系