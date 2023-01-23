『セイコー5 スポーツ SKX スタイル レトロカラーコレクション SBSA221【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 20時 37分に出品され03月29日 20時 37分に終了予定です。即決価格は14,100円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイコー5 スポーツ SKX スポーツ スタイル レトロカラーコレクション SBSA221 メンズ 腕時計です。



動作品です。

ベルトサイズ 約19cm程度

問題なく使用可能です。



小キズはベルトにありますが目立ったダメージなどはありません。

状態は写真でご確認お願いします。

中古品としてご理解の上ご購入お願いします。



文字盤カラー...ブラック

ベルトカラー...シルバー



#セイコー5 #SEIKO #スポーツ #SKXスポーツ #スタイル #レトロカラー #コレクション #SBSA221 #メンズ #腕時計 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコーファイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー5

スポーツ

SKX

スタイル

レトロカラーコレクション

SBSA221