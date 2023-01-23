『フェイラー ハイジドット 便利ポーチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 18時 24分に出品され03月14日 18時 24分に終了予定です。即決価格は9,352円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレゼントにいただきましたがなかなか使わなさそうなので出品します。新品未開封。このままお送りします。



- ブランド: FEILER

- 色: ペールアプリコット

- デザイン: ハイジドット

- 素材: タオル地



ポーチ

財布



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェイラー ハイジドット 便利ポーチ