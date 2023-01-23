『PRADA プラダ チェーン トートバッグ ワンショルダー ブラック 三角ロゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 21分に出品され03月27日 21時 21分に終了予定です。即決価格は18,354円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド・PRADA

◆実寸約・縦27cm横32cmマチ9cmハンドル68cm

◆付属品・なし



経年による若干の小傷や型崩れ等の使用感はありますが、目立つダメージはありません。

全体的に綺麗な状態だと思います。

詳細や状態は画像にてご確認ください。



出品している物は全て正規店購入、もしくは鑑定済みの正規品になります。

本物ですか、等のご質問はご遠慮ください。



個人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

また、自己紹介にも注意点を記載しておりますので、ご一読ください。



ヴィンテージ オールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ

チェーン

トートバッグ

ワンショルダー

ブラック

三角ロゴ