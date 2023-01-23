『ANTIMID ダブルジップパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 05時 24分に出品され04月19日 05時 24分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANTIMIDの即完売したパーカーです。

サイズ感を試すためにMとL買いましたがMの方が自分のサイズ的には良かったのでL売りたいと思います。



袋からあけて1度だけ試着しました。

もちろん汚れや傷はありません。



着丈72 胸囲68 肩幅65 袖丈53.5になります。



タグついてます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ANTIMID

ダブルジップパーカー