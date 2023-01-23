『ベネトン フード付きニットオーバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 04時 24分に出品され03月27日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベネトン

サイズ M

Lの方でも着れそうです。

ゆうゆうメルカリ便に変更するかもしれません。



カラー...グレー



着丈...ミドル



季節感...冬



フード...フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドカラーズオブベネトン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ベネトン フード付きニットオーバー