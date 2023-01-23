『タトラス★KARZ シャイニーナイロン ダウンジャケット 茶 L ポーランド製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 47分に出品され03月29日 04時 47分に終了予定です。即決価格は17,544円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名:

タトラス TATRAS ダウンジャケット シャイニーブラウン 3 ポーランド製



型番 MTA-439-12





●ポイント

タトラスの定番クラーズの前身モデルです。



左袖にはさりげなく個性が加わり、ブランド設立当時から継続してリリースされている人気モデル。



シャイニーなナイロン生地で表面の機密性やソリッド感を高めるシレー加工によって、エレガントな艶が出ています。



日本に入ってきた当初のものなので、少しシルエットは細いかもしれません。



●着用感:→メンズ M〜L 程度

サイズ表記→3



●実寸サイズ(平置き)

着丈→66cm

肩幅→44cm

身幅→55cm

袖丈→66cm



素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



●カラー:シャイニーブラウン 艶茶



●素材:ナイロン100%

中綿 ダウン95% フェザー5%



●状態

クリーニング済み。

汚れ、傷もなくコンディション良好です。

まだまだ活躍できる商品だと思います。





※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度

プロフィールをご覧下さい。(^.^)



管理番号 B1129



素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス★KARZ

シャイニーナイロン

ダウンジャケット

茶

L



ポーランド製