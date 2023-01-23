『CM756 新品 COACH ハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 53分に出品され03月15日 04時 53分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用



品番：CM756



寸法 (およそ):



高さ: 29cm

幅：43cm（開口部）33cm（底部）

幅：15.5cm（底部）

ハンドル:56cm



本体重量：500g



素材: PVC



カラー：ベージュ/ブラック



仕様

オン/オフモード: 磁気ボタン

内側：ファスナーポケット×1



付属品：ケアカード、下げ札、保存袋等 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CM756

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COACH

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