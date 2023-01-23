『RAZER MANBA + FIREFLY【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 29分に出品され03月23日 09時 29分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は数年前に購入し、そのまま使用せずに保管していた物です。



この製品の特徴は無線給電という技術でマウスパッドに置くだけで充電されるという特徴を持っていて大変珍しい製品です。



多少の値下げも可能ですので、気になるところがございましたらお気軽にご相談下さい。



素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。





#マウス

#Razer

#レイザー



ケーブル···ワイヤレス(無線)



電源···充電式 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイザー