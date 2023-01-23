『美品 フルラ リリー ショルダーバッグ カメラバッグ 黒 レザー本革 斜め掛け可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 33分に出品され03月05日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品説明

FURLA フルラ リリー

ショルダーバッグ カメラバッグ ポーチ

ポシェット クロスボディ ダブルファスナー

ダブルジップレザー 本革 革

金具 ロゴ金具 ロゴプレート 裏地総柄

肩掛け可 斜め掛け可 自立式







◆カラー

黒 ブラック





◆仕様

開閉はダブルファスナー

内にオープンポケット:1 カードポケット:4





◆サイズ

縦：12cm

横：20cm

マチ：7cm

ショルダー紐：120cm〜126cm

（長さ調節穴3個）

※素人採寸のため若干の誤差はご了承下さい。

他の箇所の寸法が気になる方はお気軽にコメント下さい。





◆状態

僅かにショルダー紐に使用感ありますが目立つものではなくそれ以外の著しい傷や汚れはありません

今後も長く活用できる一品です





説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください





◆発送

箱はありません

ビニールに包み、紙袋で発送致します





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大手リサイクルショップで購入

100%正規品です





最後までご覧頂きありがとうございました。

No. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 フルラ リリー ショルダーバッグ カメラバッグ 黒 レザー本革 斜め掛け可