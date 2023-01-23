『iRobot Roomba ルンバ i3+ ロボット掃除機 ジャンク品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 04分に出品され03月09日 15時 04分に終了予定です。即決価格は9,199円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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未使用 UWANT B100-S リンサー洗浄機 ウォッシャークリーナー
¥ 9750
T-SELECTIONS UV-C 超音波洗浄器 TMT-t-005240
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ルンバ Roomba iRobot i3掃除ロボット便利家電 iシリーズ
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日立 パワーブーストサイクロン PV-BH900H
¥ 10400
【未開封新品】Dyson V12s Detect Slim Submarine
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ケルヒャー SC3 プレミアム EasyFix スチームクリーナー
¥ 10400
【 しぃちゃん☺︎様専用】 ダイソン 掃除機
¥ 19380
【未開封品】Shark シャーク EVOPOWER SYSTEM
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三菱 スティッククリーナー HC-JD2X-S
¥ 10400
落札価格9199円
47 入札履歴
終了
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