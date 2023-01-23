『iRobot Roomba ルンバ i3+ ロボット掃除機 ジャンク品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 04分に出品され03月09日 15時 04分に終了予定です。即決価格は9,199円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 買った当初より若干音がうるさくなってしまいました。

問題なく動きます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: やや傷や汚れあり