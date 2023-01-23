『2024 Mystrada スパンコールマーメイドスカート 36 ¥26400→【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 10時 34分に出品され05月10日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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きらきらとしたスパンコールが華やかなムードを放つスカート。

裾に向かって広がるマーメイドシルエットで、美しい脚のラインを演出します。

ほんのりと透け感のある生地がやわらかい印象をプラス◎

シンプルなトップスと合わせて、ボトムスを主役にしたコーディネートがおすすめです。



【 Mystrada 】

スパンコールマーメイドスカート



【 カラー 】

グレー



【 サイズ 】

36(Ｓ)size

ウエスト(後ゴム):67cm ヒップ:96cm 着丈:92cm



【 価格 】

¥26400



今年購入しました。

１度着用。ホームクリーニング済。

素人保管・素人検品なので見落としが有るかもしれません。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



Arpege storyが好きなので、CADUNE、Mystrada、JUSGLITTY、Apuweiser-riche、Rirandtureのお洋服を多数出品しております。商品一覧からご覧ください♡



※ご購入の際はプロフィールをお読み頂けます様宜しくお願い致します。

ご質問などが無ければそのままお取り引きへお進み下さい。

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Arpegestory/アルページュストーリー

Mystrada/マイストラーダ

季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マイストラーダ

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ 2024 Mystrada スパンコールマーメイドスカート 36 ¥26400→