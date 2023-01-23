『【美品】セリーヌ ラゲージ トートバッグ ハンドバッグ レザー ショルダー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 11分に出品され03月18日 22時 11分に終了予定です。即決価格は36,662円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ご覧頂き誠に有難うございます★



こちらの商品は、鑑定済みの正規品になります。

全ての商品は、AACD加盟の古物市場より

購入しております。



万が一偽物だった場合は、

全額返金しますので安心してご購入下さい。



写真では伝えきれない魅力がございます。



実際に手に取って頂くと、

暮らしがワンランク華やかになること間違いなしです♩



【商品状態】



ABランク



S：新品〜新品同様。

AA：使用感が少ない、とても綺麗な状態。極美品。

AB：多少の使用感はあるが、全体的に綺麗な状態。

B：やや傷汚れがあるが、まだまだ使える状態。

BC：傷汚れが強いが、使用可能な状態。

C：ジャンク品相当。



詳細は、写真をよくご確認ください。



【仕様】

サイズ：W19.5〜28×H19×D9センチ

仕様：オープンポケット×1

前面ファスナー小ポケット

カラー：ブラウン系

付属品：保存袋（シワあり）



※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。



【送料】

無料



【配送について】

入金確認後、1〜2日で発送致します。



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ぜひご覧ください♩

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型名···ラゲージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】セリーヌ ラゲージ トートバッグ ハンドバッグ レザー ショルダー