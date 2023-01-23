『激レア 宇宙戦艦ヤマト コスモタイガー M ジャージ 日本製 東北新社【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 13時 30分に出品され03月06日 13時 30分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア 宇宙戦艦ヤマト コスモタイガー M ジャージ トラックジャケット

日本製 東北新社



中古ですが、あまり使用感のない商品になります。写真にてご確認ください。



［サイズ］

○M

着丈 約62cm

身幅 約53cm

肩幅 約44cm

袖丈 約58cm



※素人寸法になるので、多少の誤差はご了承下さい.

※古着商品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。状態ご理解の上宜しくお願い致します。

※キャンセルは原則できませんので、ご購入前に心配な点はコメントで確認してください。

※光の関係で添付写真と色が異なる場合があります。

※小さく折りたたんで発送させていただきます。ee 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 激レア

宇宙戦艦ヤマト

コスモタイガー

M

ジャージ

日本製

東北新社