『新品 ニューバランス ML610TG スニーカー 26.5cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 02分に出品され03月16日 09時 02分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ブランド：New Balance



・モデル：ML610TG



・ワイズ：D



・状態：箱付きの正規新品です。



・サイズ表記：26.5cm



・商品説明



2011年に登場したエントリー層向けのトレーニングシューズ「610T」は、トレイルランニングだけでなく、ライトハイク、ウォーキング、アウトドアアクティビティなど幅広く活躍した＃MT610”をベースに、そのテッキ―なトレイルルックとカラーバリエーションが特徴的です。

オリジナルと同じソールを採用するほか、アッパーにはグレーやブラック、スポーティなスエード×オープンメッシュアッパーのお品です。R642 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

ニューバランス

ML610TG

スニーカー

26.5cm