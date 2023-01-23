『NewJeans パーカー 「黒」 Black Hoodie【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 06分に出品され03月05日 08時 06分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 再び入荷！



WeVerse Shopにて購入したニュージーンズ公式グッズです。



こちらの商品のつくりは終了しているので、現在入荷困難な状態です。非常にレアな商品なので、ぜひご検討ご購入ください！



仕入れ困難のため、残りの３点を値上げさせていただいています。



サイズはＭ

100%コットン

裏地：パイル

男女兼用

新品未使用



即日発送

送料は出品者が負担いたしますので、ご安心ください。



カラー···ブラック



カラー···ブラック



#supportnewjeans 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ NewJeans

パーカー

「黒」

Black

Hoodie