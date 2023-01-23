『【新品未使用】THE NORTH FACE ロンT NT82230 白 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 19時 51分に出品され04月01日 19時 51分に終了予定です。即決価格は9,890円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ブランド◆

THE NORTH FACE ザノースフェイス



◆商品名/型番◆

L/S トランスアンタークティカティー メンズ NT82230



◆カラー/サイズ◆

ホワイト 白

メンズ Mサイズ



◆コンディション◆

新品未使用



◆アイテム情報◆

・コットン100%の長袖Tシャツ

・自然な風合いの度詰めコットンで、厚みがありながらもしなやかな着心地

・背面には南極横断隊に参加した各国の国旗、左腕には「TransAntarctica Expedition」のロゴワッペンを配置



ザ ノースフェイス ノース アウトドア スポーツ

キャンプ ロング スリーブ 長袖 Tシャツ 120 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用】THE

NORTH

FACE

ロンT

NT82230

白

M