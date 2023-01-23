『【新品未使用】ヴィーコレクティブ PORTER TOTE MINI【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 28分に出品され03月24日 23時 28分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月ジャーナルスタンダード公式オンラインストアより購入しました。

新品未使用タグ付きです。

素人保管ですので、ご理解いただけるかたのみ、ご購入よろしくお願い致しますm(_ _)m



定価 35200円

色 インディゴブルー

サイズ 幅20 縦20 マチ12





アイテム説明



【2024 SS】

JOURNAL STANDARD



ナイロン素材にヴィーガンレザーのアクセントがモードな印象のバッグ。

ほど良い大きさと日常に必要なものがしっかり入る収納力で、使い勝手も抜群です。

取り外し可能なショルダーストラップ付きで、スマートなクロスボディスタイルもおすすめ。

ミニマルで機能的ながらもスタイリッシュな佇まいで、大人の女性にぴったりのアイテムです。



〈VeeCollective（ヴィーコレクティブ）〉

『世界で最も軽く、最も多用途』をコンセプトにドイツ・ベルリンで誕生したバッグブランド。

撥水性と耐久性に優れ、衝撃に耐えうるクッション性も兼ね備えた、100％リサイクル素材の軽量リップストップナイロンを使用。

旅行、スポーツ、ショッピング、仕事、レジャーなどデイリーユースに適した、用途を問わない機能的なバッグを展開している。



カラー...ブルー



素材...ナイロン



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】ヴィーコレクティブ

PORTER

TOTE

MINI