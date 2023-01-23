『【新品未使用】ヴィーコレクティブ PORTER TOTE MINI【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 28分に出品され03月24日 23時 28分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ジャーナルスタンダード
ルイヴィトン Louis Vuitton エピ キーポル50グリーン 旅行バッグ
¥ 27140
CHANELマトラッセフラップバック
¥ 386400
美品 フェンディ FENDI パイソン ショルダー ストラップ
¥ 12490
kate spade チェーンショルダーバッグ グレー 超美品
¥ 9360
ダーリッチ キルティングビジュースクエアミニバッグ
¥ 10530
ICチップ ルイヴィトン エピ アルマBB アンディゴブルー ショルダーバッグ
¥ 109816
【COACH】コーチ ショルダーバッグ シグネチャー ブラック 黒 6844
¥ 7644
J6211 ルイヴィトンモノグラム アルマ ドーム型ハンドバッグ M51130
¥ 12909
✨極美品✨BVLGARI ワンショルダーバッグ ゴールド金具 肩かけ ブラウン
¥ 9425
新品 COACH ラナ ショルダーバッグ 23 CM545
¥ 10725
アニエスベーロゴトートバッグ
¥ 7722
ch!iiibag オリジナルベルト ・キャメル
¥ 7644
サマンサベガ ハローキティ 50周年記念 ボストンバッグ ピンク 新品未使用
¥ 13889
Marimekko マリメッコ Pixie ショルダーバッグ
¥ 14900
HAYNI ヘイニ Loche ロシェキルティングボストン LL 冬の旅行に
¥ 7800
VASIC BOND ミニ ライトブルー
¥ 12025
♣️PRADA プラダ ナイロンショルダーバック ブラック
¥ 13000
プラダ ミニリュックサック ナイロン 黒色 三角プレート 男女兼用 正規品 本物
¥ 20186
落札価格12870円
22 入札履歴
終了
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