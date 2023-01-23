『BALENCIAGA セーター【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 13時 14分に出品され04月04日 13時 14分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】・・・セーター



【商品詳細】 カラー···白

柄・デザイン···全面ロゴ

素材···ウール

季節感···春・秋



【状 態】 未使用品に近い

【サイズ】 ＸＬ



肩幅65 身幅70 袖丈67 着丈73



※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。







【商品説明】



正規公式サイトにて購入した正規品です。



着用回数 約３〜４回



着用後は毎回クリーニング処理を施しております。



付属品はございません。



※出品時¥90,000でしたが、お値下げして再出品しました。



※着用回数は少なく、未使用品に近い状態ではありますが、自宅保管の為、細やかな汚れ・傷等が見受けられる場合もございます。

完璧を求められる方、また神経質な方はご購入をご遠慮くださいますよう、お願い致します。



【返品について】

すり替え防止対策としまして、商品到着後のキャンセル返品の対応は行っておりません。



【プロフィール欄】

ご購入を検討される方は、プロフィール欄必読願います。



素材...シルク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BALENCIAGA セーター