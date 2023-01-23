『J6211 ルイヴィトンモノグラム アルマ ドーム型ハンドバッグ M51130【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 38分に出品され03月31日 15時 38分に終了予定です。即決価格は12,909円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⇒W32×H24×D17cm

サイズ：

（すべて平置き採寸です。素人採寸のため誤差がある場合がございます。あくまで参考程度とお考えください。）



商品について：シリアル：BA0937



状態：Bランク。全体的に使用感等年式相当の使用感がございますが大きなダメージはございません。※中古品のため状態の感じ方に違いがあることをご理解ください。



デザイン：



ブランド名：ルイヴィトン LOUIS VUITTON AACD加盟リユースショップにて購入



アイテム名：モノグラム アルマ ドーム型ハンドバッグ M51130



色：ブラウン



素材：PVC×レザー 。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ J6211

ルイヴィトンモノグラム

アルマ

ドーム型ハンドバッグ

M51130