『NAVAL WATCH LC SP CHRONO WATCH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 12時 22分に出品され03月12日 12時 22分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NAVAL WATCH COMPANY

ナバルウォッチ

NWC LC SP CHRONO WATCH

品番13434992652

ユナイテッドアローズ別注限定カラー



可動品になります。

定価30,800円 /税込



FRXC005

UNITED ARROWS

VK63 / 日本製3眼クロノグラフムーブメント

クォーツ式

平均月差±20秒

（-5℃～50℃において）

センタークロノ針付クロノグラフ

クロノグラフ60秒計

クロノグラフ60分計

24時間時計

時分秒針

日付表示

ステンレススチール製ケース（316L)

ドーム型アクリルレンズ

ケース径 42.0mm径 X47mm長（ラグ部分）x13.2mm厚

（リューズ、突起部除く）

かん幅20mm

重量60g

ポリエステル製 NATOタイプストラップ

日常生活強化防水（5気圧防水）

LumiNova G-300F蓄光塗料

MADE IN JAPAN



大変綺麗です。

撮影のためめくってはいますが

保護シートもそのままお送りします。

白外箱には保存中の薄汚れがみられますので

未使用に近いとさせていただきました。





＜NAVAL WATCH COMPANY＞が、LOWERCASE梶原由景氏を迎え、新たにスタートした「NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE」。

スタート以来別注コレクションを発表しているユナイテッドアローズから、今シーズンは新作のクロノグラフモデルをカラー別注しました。落ち着いた雰囲気のチャコールグレーは、オン/オフ問わず幅広いコーディネートに馴染みます。



ケース幅:4.3cm

ベルト幅:2cm



＜NAVAL WATCH COMPANY（ナバル ウォッチ カンパニー）＞

1848年にスイスのオトリブ市で生まれた腕時計のブランドです。1918年にはスイスの腕時計工業史誌に「ミリタリーウォッチに不可欠ともいえる夜光塗料付きの文字盤を搭載した時計を生産するメーカー」として記載された歴史があります。現在では、ヴィンテージやミリタリーをデザインモチーフとしたウォッチコレクションを展開しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ナバルウォッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ NAVAL

WATCH

LC

SP

CHRONO

WATCH